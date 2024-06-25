



Зеленский сделал заявление перед началом переговоров с Евросоюзом

Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением по случаю первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС, которая даст официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.



По словам Зеленского, это исторический день, когда Украина переходит к фактическим, реальным переговорам с Европейским Союзом о членстве.



Он вспомнил, как 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, была подписана заявка на вступление.



"Почти два года назад, в июне 2022-го, мы получили кандидатство, а в декабре прошлого года получили политическое решение о переговорах. Но именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в Евросоюзе: первая Межправительственная конференция Украины и ЕС – уже сегодня", – заявил Зеленский.



Он поблагодарил "каждого и каждую, кто защищает Украину, наше государство, наш народ, а также команду, которая делает все, чтобы Украина стала частью Европейского Союза".



"Нас уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом – всех европейских наций. Дом, который должен быть мирным!" – подчеркнул Зеленский.



По случаю открытия переговоров с соответствующими обращениями выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и ряд лидеров государств-членов ЕС.



Напомним, во вторник, 25 июня, в Люксембурге после обеда состоится первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.