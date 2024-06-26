



Китайский космический зонд вернулся с редкими лунными камнями

Китайский лунный зонд вернулся на Землю с первыми в истории образцами с неизведанной дальней стороны Луны.



Аппарат Chang'e-6 приземлился в пустыне Внутренней Монголии во вторник после почти двухмесячной миссии.



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Китай - единственная страна, высадившаяся на дальней стороне Луны, причем ранее это уже было сделано в 2019 году.



Дальняя сторона, обращенная к Земле, технически труднодоступна из-за ее удаленности и сложного рельефа, состоящего из гигантских кратеров и небольшого количества ровных поверхностей.



Ученые заинтересованы в этой малоисследованной стороне, так как надеются, что она может содержать следы льда, который можно добывать для получения воды, кислорода и водорода.



Миссия Chang'e-6 является предметом гордости для страны, которая активизировала свои миссии на Луну, привлекая внимание своего соперника, США.



Государственные СМИ показали, как официальные лица торжественно водрузили китайский флаг сразу после того, как капсула Chang'e-6 приземлилась в пустыне Внутренней Монголии.

