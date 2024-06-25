



Официально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Во вторник, 25 июня, официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Это происходит на Первой межправительственной конференции в Люксембурге. Также сегодня начнутся переговоры о членстве Молдовы.



Перед стартом переговоров президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, что сегодня исторический день, когда Украина переходит к фактическим, реальным переговорам с Европейским Союзом о членстве.



"Нас уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом – всех европейских наций. Дом, который должен быть мирным!" – подчеркнул Зеленский.



В ходе межправительственной конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что более двух лет назад президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС. Затем Европейский Совет подтвердил статус кандидата Украины на вступление в блок.



"Сегодня мы официально начинаем переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это исторический день, исторический момент для Украины и для Европы. Для нашей нации", - отметил глава украинского правительства.



По словам Шмыгаля, тысячи украинцев отдали свои жизни за независимую и европейскую Украину. Благодаря им вступление Украины в ЕС возможно.



"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этого достичь. Мы понимаем, что впереди очень много работы. Мы готовы к этому, мы продемонстрировали, что можем двигаться быстро и достигать невозможного", - добавил премьер.



Отметим, что само начало переговоров еще не равно быстрому вступлению в ЕС. Ведь, как заявлял, глава Евросовета Шарль Мишель, Украина может стать членом блока до 2030 года, "если обе стороны выполнят домашние задания". Поскольку не только Киеву нужно отвечать всем критериям членства, но и Евросоюз со своей стороны должен быть готов принять нового члена.