



В Германии арестовали исламиста-подростка, который пытался совершить теракт

В Германии 15-летнего подростка посадили за попытку совершить теракт на рождественской ярмарке.



По данным издания Spiegel, соответствующее решение было принято 28 июгя.



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Парня посадили на четыре года по обвинению в заговоре с целью совершения убийства и нарушение общественного спокойствия путем угроз совершения уголовных преступлений.



Его признали виновным в "радикализированных действиях" с осени 2023 года. По версии следствия, подростка подозревают в сделке с 16-летним знакомым. Парни пытались совершить исламистское нападение на рождественскую ярмарку в Леверкузене.



"В частности, план предусматривал, что обвиняемый проедет через рождественскую ярмарку на арендованном грузовике, чтобы убить как можно больше посетителей, которых он считал неверными", – сказано в заявлении суда.



По версии следствия, обвиняемый собирался взорвать на рождественской ярмарке фургон с газовыми баллонами против "неверных". На одном из роликов, которые были представлены в соцсети, был показан опознавательный символ ИГИЛ.



"При вынесении приговора было учтено, что обвиняемый полностью признал свою вину во время основного слушания, что он ранее не имел судимостей, а также то, что он был еще очень молодым, несовершеннолетним", – сказано в заявлении суда.