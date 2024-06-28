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У Байдена ответили, намерен ли тот уходить в отставку
28.06.2024 17:45 Алина Груднева

У Байдена ответили, намерен ли тот уходить в отставку

Президент США Джо Байден не намерен уходить в отставку после провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Советники Джо Байдена сообщили CNN, что президент США не планирует уходить в отставку из-за растущей обеспокоенности по поводу результатов вчерашних дебатов.

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"Для этого нет никаких оснований.Нет никаких признаков того, что избиратели согласны с этим", — сказала представитель Байдена в интервью CNN.

Его сторонники отказались присоединиться ко мнению о том, что Байден проиграл дебаты.

"Я отказываюсь присоединиться к стервятникам-демократам на плече Байдена после дебатов", — написал Джон Феттерман.

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