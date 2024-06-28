



Угроза войны: Иордания тоже сделала предупреждение гражданам в Ливане

Иордания следом за многими другими странами призвала своих граждан воздержаться от поездок в Ливан.



Соответствующее предупреждение было сделано из-за возможной полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой".



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"В свете событий в регионе – избегайте поездок в Ливан", - объявило министерство иностранных дел Иордании.



Что примечательно, ранее в ожидании войны между Израилем и "Хезболлой" сделали и другие страны, в частности: США, Канада, Россия и другие страны.