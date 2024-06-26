



Письмо Эйнштейна о создании атомной бомбы будет выставлено на аукцион

Письмо Альберта Эйнштейна, в котором он призывал США разработать первые в мире атомные бомбы, будет выставлено на аукцион.



В записке, написанной президенту Франклину Рузвельту в 1939 году, содержится предупреждение о том, что нацистская Германия может создать такое оружие, и предложение США начать собственную атомную программу.



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Три года спустя Америка начала Манхэттенский проект, который привел к первому в истории применению атомного оружия против Японии в 1945 году.



Письмо продается в рамках аукциона артефактов, принадлежавших сооснователю Microsoft Полу Аллену, который умер в 2018 году в возрасте 65 лет.

