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Оккупант в Бердянске отправил женщину сидеть в подвал за украинский язык
25.06.2024 19:12 MIGnews.com

Оккупант в Бердянске отправил женщину сидеть в подвал за украинский язык

Z-блогер из России, не стесняясь, рассказывает о невероятной низости, которую он совершил по отношению к женщине. Мало того, что они ворвались с войной в чужую землю, они еще и уничтожают людей за их национальный язык. Они делают все то, в чем обвиняли украинцев. Делают это без стеснения, бахвалясь подлостью на каждом углу.

Обратите внимание на этот “высокий слог”. Алексей Воевода, админ тг-канала “Воевода вещает”, рассказал, как “почистил от хохлятского г***а” оккупированные Бердянск и Мариуполь. 



 

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