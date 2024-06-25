



Оккупант в Бердянске отправил женщину сидеть в подвал за украинский язык

Z-блогер из России, не стесняясь, рассказывает о невероятной низости, которую он совершил по отношению к женщине. Мало того, что они ворвались с войной в чужую землю, они еще и уничтожают людей за их национальный язык. Они делают все то, в чем обвиняли украинцев. Делают это без стеснения, бахвалясь подлостью на каждом углу.



Обратите внимание на этот “высокий слог”. Алексей Воевода, админ тг-канала “Воевода вещает”, рассказал, как “почистил от хохлятского г***а” оккупированные Бердянск и Мариуполь.







