



Более 50 человек пострадала от сегодняшней атаки оккупантов по Харькову

Число пострадавших в результате удара четырьмя управляемыми авиабомбами по Харькову перевалило за 50 человек. Среди пострадавших есть дети.



"По состоянию на 20:20 количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и три девочки в возрасте 12, 13 и 17 лет", - рассказали в прокуратуре.



Также известно, что трое человек в результате российского обстрела погибли.



Удар КАБами по Харькову



Днем 22 июня российские войска сбросили на Харьков сразу четыре управляемые авиабомбы. Одна из них попала в жилой дом.



Как сообщало РБК-Украина, падение одной из бомб попало на видео. На записи с видеорегистратора можно увидеть, что вражеский КАБ упал посреди улицы прямо перед автомобилями, которые остановились на красный свет светофора.



На обстрел Харькова уже отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он призвал партнеров к сильным решениям, которые помогли бы Украине уничтожать российскую боевую авиацию на территории РФ.