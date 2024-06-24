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Морские дроны СБУ Sea Baby поразили четыре корабля РФ, – СМИ
24.06.2024 10:43 Mignews

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили четыре корабля РФ, – СМИ

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили четыре российских корабля посредствам дистанционного минирования. Об этом идет речь в материале The Wall Street Journal.

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Авторы статьи пишут, что прежде чем отправить дроны Sea Baby, профильная команда СБУ на протяжении полутора месяцев отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта. Это тщательное наблюдение позволило заложить более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова.

В результате этой операции были поражены как минимум четыре российских корабля, что стало значительным ударом по российским морским силам.

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