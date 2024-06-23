Удар по Крыму: РФ возложила ответственность на США
Министерство обороны России возложило удар за сегодняшний удар по Севастополю на Соединенные Штаты.
Соответствующее заявление было обнародовано днем, 23 июня.
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По данным оборонного ведомства, ответственность за удар, прежде всего, "несут США, чьи специалисты вводят полетные задания в американские ракеты".
В России пригрозили, что атака на аннексированный Севастополь "не останется без ответа".
Ранее сообщалось, что погибли три человека, около 100 получили ранения. В МО РФ объявили, будто сбили четыре ракеты ATACMS.