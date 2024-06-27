



Пластиковые бутылки с водой несут угрозу

Не секрет, что поставщики продуктов часто сгружают товар у технического входа в магазин и уезжают. И там он находится … как повезет. Сразу забирают только мясо, рыбу и овощи.



Пластиковые бутылки с водой, постоявшие на солнце, выделяют токсичные химикаты. Это то, что вам необходимо знать, особенно, если вы находитесь в стране с жарким климатов.



Исследовали 6 видов бутылок - и все они под воздействием UV-излучения и тепла выделили вредные химикаты: алкены, спирты, альдегиды и даже канцерогены.



Частое употребление такой воды может привести к злокачественным опухолям, отмечают ученые.

