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Пластиковые бутылки с водой несут угрозу
27.06.2024 21:30 MIGnews.com

Пластиковые бутылки с водой несут угрозу

Не секрет, что поставщики продуктов часто сгружают товар у технического входа в магазин и уезжают. И там он находится … как повезет. Сразу забирают только мясо, рыбу и овощи.

Пластиковые бутылки с водой, постоявшие на солнце, выделяют токсичные химикаты. Это то, что вам необходимо знать, особенно, если вы находитесь в стране с жарким климатов.

Исследовали 6 видов бутылок - и все они под воздействием UV-излучения и тепла выделили вредные химикаты: алкены, спирты, альдегиды и даже канцерогены.

Частое употребление такой воды может привести к злокачественным опухолям, отмечают ученые.
 

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