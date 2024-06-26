



Простой способ снижения боли в пояснице

Боль в пояснице - невероятно распространенное явление, которое, как известно, трудно поддается лечению. Однако новое исследование показало, что простое, экономически эффективное и очень доступное вмешательство может реально изменить ситуацию: ходьба.



Новая работа, опубликованная 19 июня в журнале The Lancet, показала, что люди с болью в пояснице, которые регулярно ходили пешком, значительно реже испытывали боль, ограничивающую их активность. Они также отмечали улучшение качества жизни.



Участники исследования, которые регулярно ходили пешком, в два раза реже отпрашивались с работы или нуждались в медицинском обслуживании, чем люди из контрольной группы.



Боль в пояснице - невероятно распространенное явление. Об этого говорит доктор Таш Покови, ведущим автором исследования и постдокторским научным сотрудником Университета Маккуори (Австралия).





"Работая в области физиотерапии, невероятно видеть, насколько распространена боль в пояснице, - говорит она, - по сообщениям, в 2020 году 620 миллионов человек во всем мире испытывали боль в пояснице".



Она объяснила, что, в то время как большинство ученых сосредоточены на лечении, все меньше ученых уделяют внимание профилактике. Это важно, потому что "у 7 из 10 человек, оправившихся от приступа боли в пояснице, в течение следующих 12 месяцев возникнет новый приступ".



"Хотя это заболевание не считается опасным для жизни, мы видим, как серьезно оно может повлиять на образ жизни людей, их трудоспособность и общее качество жизни", - говорит Покови.



Для своего исследования ученые набрали 701 человека, которые недавно пережили эпизод боли в пояснице.



Их разделили на две группы, одна из них стала контрольной, а другая приступила к выполнению индивидуальной программы ходьбы, включающей шесть занятий с физиотерапевтом в течение 6 месяцев. Ученые следили за участниками в течение 1-3 лет.



Они обнаружили, что участники группы ходьбы испытывали боль, которая ограничивала их активность, реже, чем участники контрольной группы. Кроме того, у них был более длительный промежуток времени до рецидива: в среднем 208 дней по сравнению со 112 днями.



Покови сказала Healthline, что она не удивлена тем, что ходьба принесла пользу этим людям, потому что вмешательство "помогло заставить людей двигаться, уменьшило их страх и дало им стратегии и уверенность в том, что они могут самостоятельно управлять своим состоянием - все это, как мы знаем, очень важно".



Однако она была удивлена, "насколько сильно вмешательство может повлиять на жизнь людей, помимо улучшения лечения боли в пояснице".



"Хотя нам удалось сократить количество рецидивов боли в пояснице, требующих обращения за медицинской помощью, более чем на 40 %, пациенты также отмечали улучшение сна, настроения, позитивные изменения в образе жизни и улучшение управления другими хроническими заболеваниями", - пояснила она.