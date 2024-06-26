



Если вы переели, пейте это

Диетолог Роб Хобсон дает совет о том, что следует пить, чтобы снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт в случае переедания.



Вода



Обезвоживание часто упускают из виду, оценивая свое состояние здоровья, хотя его последствия могут значительно повлиять на ваше самочувствие. Если вы чувствуете жажду, значит, вы уже обезвожены. Если вам сложно заставить себя пить простую воду, добавьте в нее цитрусовые, огурец или травы, такие как мята или розмарин.



Пряный лимонад



Речь не о покупном лимонаде с высоким содержанием сахара — он лишь усугубит ситуацию. Приготовьте такой напиток самостоятельно. Пряные напитки хороши тем, что облегчают пищеварительный дискомфорт, а добавление в них лимона улучшает вкус. Вместе с лимоном и горячей водой добавьте в воду щепотку кайенского перца — это поможет стимулировать работу печени, чтобы вывести токсины из организма и устранить все лишнее. Кроме того, эта комбинация может легко успокоить боль в животе, вздутие живота, газы и кислотный рефлюкс.



Ромашковый чай



Употребление ромашкового чая между приемами пищи поможет успокоить воспаленные ткани желудочно-кишечного тракта и уменьшить спазмы пищевода. Травяные чаи способствуют движению пищи по пищеварительному тракту и облегчают дискомфорт. К тому же, это отличный вариант для вечернего чаепития в компании или в одиночку, чтобы помочь себе поскорее расслабиться и лечь спать вовремя.



Имбирный чай



Ну а днем или утром можно заменить ромашку имбирем. Имбирный чай не только улучшит пищеварение, но и поможет вам ощутить прилив сил и лучше сконцентрироваться.



Мятный чай с фенхелем



После обильной трапезы вы можете приготовить себе чай, способствующий пищеварению. Перечная мята содержит ментол, который помогает уменьшить газообразование, расстройство желудка и тошноту, он также содержится в жевательной резинки, но мятный чай все-таки предпочтительнее. Добавьте в заварочный чайник или ситечко свежую мяту вместе с чайной ложкой семян фенхеля и тмина и залейте их горячей водой. Когда чай заварится, пейте его медленно. Учтите, что этот напиток от вздутия живота, а не от изжоги или рефлюкса — они могут усугубится, если стенки кишечника расслабятся.



Напитки с куркумой



Куркума считается мощной противовоспалительной специей, которая обладает антибактериальными свойствами и содержит большое количество антиоксидантов. Все эти преимущества для здоровья были приписаны основной составляющей специи — куркумину, который может облегчить дискомфорт, вызванный перееданием. Нужно всего лишь добавить щепотку куркумы и лимон в горячую воду.