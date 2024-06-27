



Бундестаг готовит Закон об автоматическом донорстве органов

В Германии внесен на рассмотрение законопроект об автоматическом донорстве органов после смерти. Документ предложила межпартийная группа депутатов Бундестага. Их поддержал глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах.



Ежедневно в Германии в ожидании донорского органа умирают три человека. В листе ожидания 8325 пациентов, в 2023 году доноров было лишь 965. Это один из самых низких показателей в Европе.



До сих пор донорами были те, кто перед смертью подписал соответствующее заявление. Недавно это заявление перевели в онлайн-формат. Новый законопроект предлагает сделать донорство органов автоматическим для всех, кто заранее не подписал возражение. Это будет относиться и к иностранцам, кто живет в Германии более года. Если Бундестаг одобрит этот законопроект, он может вступить в силу уже в первом квартале 2025 года.

