



Ким Чен Ын отправил корейцев на войну

Агентство Reuters со ссылкой на южнокорейский телеканал Chosun сообщает, что Пхеньян планирует уже в июле перебросить в оккупированные области Украины строительные и инженерные войска. Это те северокорейские части, которые зарабатывают валюту для режима за границей под видом строителей. Сейчас они “на заработках” в Китае.



“Если бы я руководил кадровой политикой северокорейской армии, я бы усомнился в решении отправить свои войска в качестве пушечного мяса на незаконную войну против Украины. Мы видели, какие потери понесли российские войска”, — сказал официальный представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.



