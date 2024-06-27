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Ким Чен Ын отправил корейцев на войну
27.06.2024 23:30 MIGnews.com

Ким Чен Ын отправил корейцев на войну

Агентство Reuters со ссылкой на южнокорейский телеканал Chosun сообщает, что Пхеньян планирует уже в июле перебросить в оккупированные области Украины строительные и инженерные войска. Это те северокорейские части, которые зарабатывают валюту для режима за границей под видом строителей. Сейчас они “на заработках” в Китае.

“Если бы я руководил кадровой политикой северокорейской армии, я бы усомнился в решении отправить свои войска в качестве пушечного мяса на незаконную войну против Украины. Мы видели, какие потери понесли российские войска”, — сказал официальный представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

 

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