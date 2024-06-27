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СМИ: США и Израиль обсуждают возможность поставки Patriot Украине
27.06.2024 21:27 Алина Груднева

СМИ: США и Израиль обсуждают возможность поставки Patriot Украине

США, Израиль и Украина обсуждают возможность поставки Украине до 8 израильских комплексов ПВО Patriot.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

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Уточняется, что стороны работают над возможностью поставок. Предполагается, что сначала системы будут отправлены в США из Израиля, а уже оттуда будут переправлены в Украину.

"Если такая передача будет реализована, это станет серьезным изменением обороноспособности Украины. В настоящее время в стране имеется как минимум четыре системы Patriot, поставленных США и Германией", - сказано в статье.

Что примечательно, пару месяцев назад в Израиле объявили, что собираются снять с вооружения восемь батарей Patriot, чтобы заменить их на более совершенные системы.

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