



По каким объектам в РФ разрешили бить Украине: пояснение ISW

США разрешили ВСУ наносить удары на территории РФ только по тем объектам и подразделениям, которые готовятся атаковать или атаковали Украину.



Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.



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По данным ISW, по легитимным военным целям в России украинцам бить нельзя. По словам спикера Пентагона Чарли Дитца, Вашингтон разрешает Украине использовать реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по тем районам РФ, откуда российские войска атакуют страну.



Уточняется, что правила применения предоставленного США оружия на территории России не касаются географии или определенного радиуса действия.



"США позволят Силам обороны наносить удары по российским военным объектам только в том случае, если российские объекты сначала продемонстрируют, что они участвуют в активных боевых действиях или готовятся к боевым действиям, которые неизбежно состоятся. Ограничения США заставляют украинское руководство тщательно определять, соответствует ли та или иная цель вышеупомянутым требованиям, прежде чем давать разрешение на тактические огневые миссии", - сказано в отчете.