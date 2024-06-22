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Кадры разрушений в Харькове после сегодняшнего обстрела оккупантами
22.06.2024 18:13 MIGnews.com

Кадры разрушений в Харькове после сегодняшнего обстрела оккупантами

Во время разбора завалов дом в Харькове посыпался, случился аварийный обвал конструкций, всё сейчас в дыму и пыли. Внутри, вероятнее всего, были люди.

Количество пострадавших возросло до 37. 

Россияне запустили по Харькову четыре снаряда УМПБ Д-30 из Белгорода, - сообщают в ОВА.

Что такое УМБП? 

Унифицированный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) – это модернизированная бомба, применяемая оккупантами с марта 2024 года. Информации о ней мало, но известно, что запускать ее могут не только с фронтовых бомбардировщиков Су-34, но и с земли из систем реактивного залпового огня типа "Смерч", "Торнадо" или "Ураган". УМПБ, по некоторым данным, уже способен атаковать цели на расстоянии до 90 километров.
 

Фоторепортаж
Кадры разрушений в Харькове после сегодняшнего обстрела оккупантами
Кадры разрушений в Харькове после сегодняшнего обстрела оккупантами | Фото 1
Кадры разрушений в Харькове после сегодняшнего обстрела оккупантами | Фото 2
Кадры разрушений в Харькове после сегодняшнего обстрела оккупантами | Фото 3
Кадры разрушений в Харькове после сегодняшнего обстрела оккупантами | Фото 4
Кадры разрушений в Харькове после сегодняшнего обстрела оккупантами | Фото 5
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