



Кадры разрушений в Харькове после сегодняшнего обстрела оккупантами

Во время разбора завалов дом в Харькове посыпался, случился аварийный обвал конструкций, всё сейчас в дыму и пыли. Внутри, вероятнее всего, были люди.



Количество пострадавших возросло до 37.



Россияне запустили по Харькову четыре снаряда УМПБ Д-30 из Белгорода, - сообщают в ОВА.



Что такое УМБП?



Унифицированный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) – это модернизированная бомба, применяемая оккупантами с марта 2024 года. Информации о ней мало, но известно, что запускать ее могут не только с фронтовых бомбардировщиков Су-34, но и с земли из систем реактивного залпового огня типа "Смерч", "Торнадо" или "Ураган". УМПБ, по некоторым данным, уже способен атаковать цели на расстоянии до 90 километров.

