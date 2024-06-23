



Удар по Крыму: в РФ сообщают о погибших

Днем, 23 июня, в результате удара по аннексированному Крыму погибли три человека.



По данным российских СМИ, об этом сообщает "губернатор" региона Михаил Развожаев.



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По версии минобороны РФ, сбиты четыре ракеты ATACMS в районе Севастополя. Уточняется, что около 100 человек получили ранения.



Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Севастополе, Балаклаве, Инкермане, а также в районе Евпатории и Сак. В Украине ситуацию пока что не прокомментировали. На въезде и выезде с Крымского моста образовались пробки.