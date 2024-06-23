Новости » События в Украине
Удар по Крыму: в РФ сообщают о погибших
23.06.2024 14:55 Алина Груднева

Удар по Крыму: в РФ сообщают о погибших

Днем, 23 июня, в результате удара по аннексированному Крыму погибли три человека.

По данным российских СМИ, об этом сообщает "губернатор" региона Михаил Развожаев.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По версии минобороны РФ, сбиты четыре ракеты ATACMS в районе Севастополя. Уточняется, что около 100 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Севастополе, Балаклаве, Инкермане, а также в районе Евпатории и Сак. В Украине ситуацию пока что не прокомментировали. На въезде и выезде с Крымского моста образовались пробки.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы