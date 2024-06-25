



В Иране в пятнице выборы. Хаменеи угрожает одному из кандидатов

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, часто говоря притчами, как и многие иранские политики, похоже, напрямую подрывает кандидатуру 69-летнего кардиохирурга Масуда Пезешкиана. Этот кандидат присоединился к чиновникам из администрации бывшего президента Хасана Рухани. Рухани помог заключить ядерное соглашение Ирана с мировыми державами в 2015 году, соглашение, которое Пезешкиан полностью поддержал, в отличие от пяти своих противников, придерживающихся жесткой линии, которые хотят заключения соглашения полностью на условиях Ирана.



Хаменеи также призывает к “максимальной” явке на пятничное голосование, что, по мнению аналитиков, может поддержать Пезешкиана. Митинги доктора уже собрали большие толпы людей в крупных городах. Впрочем, это не дает никакой гарантии, что общество Ирана проявит сознательность и явится на выборы.



“Некоторые политики в нашей стране считают, что они должны преклоняться перед той или иной силой, и невозможно прогрессировать, не придерживаясь известных стран и держав”, - говорит Хаменеи в речи, посвященной шиитскому празднику Ид аль-Гадир. “Некоторые так думают. Или думают, что все пути прогресса проходят через Америку. Нет, такие люди не смогут хорошо управлять страной”, - говорит он.



Комментарии Хаменеи в его часовой речи вызвали неоднократные крики толпы: “Смерть Америке, смерть Израилю”. Во время своего выступления 85-летнему Хаменеи пришлось несколько раз призывать толпу успокоиться.