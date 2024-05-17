



Акции Reddit подскочили после партнерства с OpenAI

Акции Reddit выросли на 14% в пятницу после партнерства с OpenAI, которое, как ожидается, привлечет больше пользователей на платформу социальных медиа с улучшенными возможностями искусственного интеллекта и привлечет больше доходов от рекламы.



Акции компании торговались на премаркете по цене 64,25 доллара, на расстоянии касания от максимальной цены закрытия в 65,11 доллара, достигнутой в конце марта.



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Партнерство, о котором было объявлено в четверг, позволит Reddit использовать технологии OpenAI для создания инструментов и функций, а платформу OpenAI ChatGPT - для интеграции контента Reddit в "структурированном" режиме реального времени. OpenAI также станет рекламным партнером Reddit.

