



В Алжире сосед заточил в плен соседа на 27 лет

Житель Джельфы Омар Бин Омран пропал без вести в 1997-м году. В день исчезновения 17-летний юноша сообщил родителям, что идет на занятия в училище и больше его никто не видел. И только собака ждала хозяина у дома и часто ходила в сторону соседского участка, однако через две недели ее отравили неизвестные. После нескольких лет безуспешных попыток найти Омара родственники посчитали его погибшим. В то время в Алжире шла гражданская война и люди часто пропадали.



Тем временем Омар был в плену у соседа. 12 мая полиция провела обыск и обнаружила тайный подвал в загоне для овец на участке мужчины, вход в который был прикрыт сеном. По предварительным данным, Омар не звал на помощь, потому что был убежден, что сосед — колдун и наложил на него проклятье.



