



Пакистанец пытался выдать несовершеннолетнюю дочь замуж за 72-летнего старика

Полиция Пакистана пресекла попытку выдать замуж 12-летнюю девочку за 72-летнего мужчину. Отец девочки якобы согласился продать свою дочь за 500 000 пакистанских рупий.



Полиция города Пешавар в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва арестовала 72-летнего мужчину за попытку жениться на 12-летней девочке, сообщает местная газета Express Tribune.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Отец девочки, Алам Саид, обвиняется в том, что согласился продать свою дочь 72-летнему жениху, Хабибу Хану, за 500 000 пакистанских рупий.



Хабиб Хан был арестован, но отцу девочки удалось скрыться.



Против 72-летнего мужчины и отца девочки было зарегистрировано дело в соответствии с Законом о запрете детских браков. Регистратор, участвовавший в этом, также был арестован.



В Пакистане один из самых высоких уровней детских браков в мире: по оценкам, 30 процентов девочек выходят замуж до 18 лет. По закону брачный возраст составляет 16 лет, но соблюдение закона остается сложной задачей.

