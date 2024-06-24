



Удар по Севастополю: в РФ посла США вызвали "на ковер"

Министерство иностранных дел России вызвало американского посла для вручения выговора из-за удара по Севастополю, который был нанесен 23 июня.



"Причастность США к атаке на Севастополь не вызывает никаких сомнений", - сказано в заявлении российского МИДа.



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В Москве возмущены тем, что Вашингтон продолжает помогать Украине. МИД объявил, что за ударом, нанесенным по Севастополю при помощи американского оружия, "обязательно последует ответ".



Накануне министерство обороны России возложило ответственность за удар по Севастополю на Соединенные Штаты.

