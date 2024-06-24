



Рэперу Моргенштерну грозит уголовное преследование в РФ

Московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении рэпера Алишера Моргенштерна.



Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение прокуратуры.



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Моргенштерна будут преследовать по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента".



Уголовное дело инициировано против рэпера из-за того, что он не маркирует свои посты в соцсетях, как того требует принятый в РФ закон. Ему может грозить до двух лет тюрьмы.