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Рэперу Моргенштерну грозит уголовное преследование в РФ
24.06.2024 13:45 Алина Груднева

Рэперу Моргенштерну грозит уголовное преследование в РФ

Московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении рэпера Алишера Моргенштерна.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение прокуратуры.

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Моргенштерна будут преследовать по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента".

Уголовное дело инициировано против рэпера из-за того, что он не маркирует свои посты в соцсетях, как того требует принятый в РФ закон. Ему может грозить до двух лет тюрьмы.

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