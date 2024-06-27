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Беременная Сати Казанова экстренно госпитализирована
27.06.2024 17:23 Алина Груднева

Беременная Сати Казанова экстренно госпитализирована

Бывшая участника группы "Фабрика" Сати Казанова, которая недавно раскрыла миру свою беременность, экстренно госпитализирована.

Певица сообщила поклонникам, что ее выступление в Санкт-Петербурге, запланированное на 29 июня, отменяется.

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Сати не раскрыла подробностей о своем состоянии, но отметила, что ей необходимо медицинское вмешательство.

Знаменитость заверила поклонников, что с ней все в порядке.

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