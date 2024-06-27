



Июнь может стать самым жарким за всю историю наблюдений

По прогнозу экспертов, июнь 2024 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений.



По предварительным данным, было на три градуса теплее среднего показателя.



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Нынешний июнь установит температурный рекорд, обогнав июнь 2016 года, который считается самым жарким к настоящему моменту.



По оценке Европейского центра по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S), мая тоже был самым жарким за всю историю наблюдения.