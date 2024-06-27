



Алсу нарушила молчание о разводе: назад дороги нет

Популярная российская певица Алсу впервые прокомментировала свой развод с Яном Абрамовым.



Она подтвердила информацию о том, что суд был отложен на два месяца.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Такое решение было принято для того, чтобы пара успела урегулировать имущественные вопросы. По словам Алсу, относительно развода она уже все для себя решила.



"С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет", - сказала она.



А тем временем, российские СМИ распространили информацию о том, что Абрамов готов отдать жене и детям активы на 2,5 миллиарда рублей. Речь идет о вилле на Кипре, ювелирных изделиях и миллионах рублей.