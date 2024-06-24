



Кремль: РФ приступила к пересмотру ядерной доктрины

Россия приступила к пересмотру своей ядерной доктрине.



Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Путин заявил, что ведется работа по приведению доктрины в соответствие с текущими реалиями", - сообщил он журналистам.



Ранее после визита в Северную Корею и Вьетнам Путин заявил, что готов идти до конца в войне, которую он развязал в Украине, а также о том, что РФ намерена пересмотреть свою ядерную доктрину.