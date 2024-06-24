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Кремль: РФ приступила к пересмотру ядерной доктрины
24.06.2024 13:52 Алина Груднева

Кремль: РФ приступила к пересмотру ядерной доктрины

Россия приступила к пересмотру своей ядерной доктрине.

Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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"Путин заявил, что ведется работа по приведению доктрины в соответствие с текущими реалиями", - сообщил он журналистам.

Ранее после визита в Северную Корею и Вьетнам Путин заявил, что готов идти до конца в войне, которую он развязал в Украине, а также о том, что РФ намерена пересмотреть свою ядерную доктрину.

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