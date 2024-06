Кокос убил женщину на глазах у маленькой дочери

В Бразилии кокос упал на голову 35-летней Ливии Барбосы, убив ее на глазах у пятилетней дочери.



По данным Need To Know, женщина вышла из автомобиля, чтобы оттащить ветку с дороги, когда на нее упал кокосовый орех.



Девочка не пострадала, поскольку была в машине. Однако он видела, что произошло. Ее маму в критическом состоянии доставили в больницу, но медики так и не смогли ее спасти.



По словам мужа Ливии, в смерти его жены виноват мужчина, который в этот момент обрезал пальму. Теперь ведется расследование, упал ли кокос на голову женщине по естественным причинам, или кто-то виноват человеческий фактор.