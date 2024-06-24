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Смертельный хадж: число погибших в Саудовской Аравии перевалило за 1300
24.06.2024 13:07 Алина Груднева

Смертельный хадж: число погибших в Саудовской Аравии перевалило за 1300

В Саудовской Аравии число погибших из-за жары во время ежегодного хаджа превысило 1300 человек.

Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения страны Фахд бин Абд аль-Рахман аль-Джаладжаль.

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По его словам, на сегодняшний день известно о 1301 погибшем паломнике. Свыше 93% из них официально не были зарегистрированы.

На фоне экстремальной жары медики оказывали экстренную помощь примерно 30 тысяч раз. В больницах в настоящее время находятся 95 человек.

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