



В Ростовском СИЗО ликвидированы террористы, захватившие заложников

Сегодня утром, 16 июня, в ростовском СИЗО-1 шестеро террористов захватили в заложники двух сотрудников СИЗО.



Как сообщается, преступники устроили побег ночью — выбили оконные решётки, спустились по канату с 3 и 4 этажей, один из них упал и сломал руку. После выхода из камер они отсиделись на территории СИЗО, а затем захватили двух заложников.



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Все шестеро террористов ликвидированы в ходе штурма, сотрудники СИЗО освобождены, они не пострадали.

