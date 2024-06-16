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В Ростовском СИЗО ликвидированы террористы, захватившие заложников
16.06.2024 12:41 MIGnews.com

В Ростовском СИЗО ликвидированы террористы, захватившие заложников

Сегодня утром, 16 июня, в ростовском СИЗО-1 шестеро террористов захватили в заложники двух сотрудников СИЗО.

Как сообщается, преступники устроили побег ночью — выбили оконные решётки, спустились по канату с 3 и 4 этажей, один из них упал и сломал руку. После выхода из камер они отсиделись на территории СИЗО, а затем захватили двух заложников.

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Все шестеро террористов ликвидированы в ходе штурма, сотрудники СИЗО освобождены, они не пострадали.
 

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