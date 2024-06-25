



Блинкен давил на Галанта по вопросам Газы и Ливана

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль предпринять дополнительные шаги для защиты гуманитарных работников и обеспечения доставки помощи в Газу во время его встречи с министром обороны Йоавом Галантом, сообщает Государственный департамент.



Американский отчет представляет собой повторение американских тезисов о войне между Израилем и ХАМАСом.



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В нем говорится, что они обсудили продолжающиеся усилия по заключению соглашения о прекращении огня и заложникам, которые, по словам арабских и израильских официальных лиц, сегодня осложнились из-за заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу в воскресенье, что он заинтересован только в реализации части соглашения до возобновления военных операций в Газе. Впоследствии премьер-министр попытался отказаться от своих комментариев, настаивая на том, что он по-прежнему привержен израильскому предложению, изложенному президентом США Джо Байденом в прошлом месяце.



В ходе встречи Блинкен "подчеркнул необходимость предпринять дополнительные шаги для защиты гуманитарных работников в Газе и доставки помощи по всей территории Газы в полной координации с Организацией Объединенных Наций, говорится в отчете Госдепартамента".



Блинкен также проинформировал Галанта о планах США по послевоенному управлению Газой и "подчеркнул важность этой работы для безопасности Израиля", говорится в сообщении США. Вашингтон неоднократно критиковал Иерусалим по этому вопросу, утверждая, что отсутствие планов на "следующий день" приведет либо к постоянной оккупации Газы Израилем, либо к хаосу в анклаве, который позволит ХАМАСу воссоздать свою структуру.



Что касается боевых действий между Израилем и "Хезболлой", Блинкен "подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и достижения дипломатического решения, которое позволит израильским и ливанским семьям вернуться в свои дома", говорится в американском отчете, добавляя, что министр "подтвердил железную приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля".

