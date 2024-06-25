



Репрессированной врачу-педиатру Надежде Буяновой отправили в СИЗО 20 кг соли

Педиатр Надежда Буянова не сможет воспользоваться освободившимся лимитом на передачи. Некий Алексей Владимирович Кан послал женщине в СИЗО 20 кг соли, тем самым исчерпав ей месячный лимит передач.



“Несмотря на то, что передачка с солью формально не была принята, активистам в конце мая так и не удалось передать необходимые продукты и гигиенические принадлежности Надежде Буяновой. К сожалению, месяц закончился, и использовать тот лимит уже невозможно. Но надеюсь, что полученной солью сотрудники ФСИН распорядились по целевому назначению”, — прокомментировала произошедшее юристка ОВД-Инфо Ева Левенберг.



Московского врача-педиатра Надежды Буяновой, которую из-за доноса пациентки — бывшей жены погибшего военного — держат в СИЗО и могут посадить за “фейки” об армии.



67-летняя уроженка Львова Надежда Буянова живет в Подмосковье уже третий десяток лет. До недавнего времени Надежда работала в детской городской поликлинике в Москве, пока в дверях ее кабинета не появилась 34-летняя Анастасия Акиньшина вместе с 7-летним сыном, чей папа умер на войне в Украине.



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