



Прообразу осла из “Шрека” назначили содержание

На прошлой неделе совет калифорнийского города Пало-Альто одобрил выделение гранта в 10 000 долларов на содержание трех ослов, живущих в местном Бэррон-парке. Один из ослов по имени Перри известен благодаря тому, что больше 20 лет назад он стал прообразом говорящего осла из “Шрека”. Сообщает Los Angeles Times.



В проекте Barron Park Donkeys, который содержит ослов и ухаживает за ними, заявили, что на эти цели в последнее время стало уходить больше денег, чем раньше — расходы выросли с 12-15 000 долларов до 40 000 долларов в год. Это объясняется тем, что в парке появился третий осел, ну и сами животные не молодеют.



Перри — самый старый из трех ослов, содержащихся в Бэррон-парке, ему 29 лет. Аниматоры “Шрека” изучали его движения, когда создавали Осла — одного из главных персонажей мультфильма. О Перри они узнали благодаря тому, что жена одного из аниматоров часто гуляла в Бэррон-парке.



На сайте проекта Barron Park Donkeys отмечается, что компания Pacific Data Images, занимавшаяся анимацией к “Шреку”, пожертвовала всего 75 долларов на содержание животных, а осел Перри не был упомянут в титрах мультфильма.



