



Посол Израиля про главу ООН: "Он пособник террора и должен уйти в отставку"

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в понедельник обрушился с критикой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и призвал его уйти в отставку, после того как глава ООН заявил, что утверждения о том, что он никогда не осуждал ХАМАС, являются "дезинформацией".



Эрдан поделился видеозаписью, на которой Гутерриш говорит репортеру: "Я много раз слышал, как один и тот же источник говорил, что я никогда не нападал на ХАМАС. Что я никогда не осуждал ХАМАС. Что я поддерживаю ХАМАС".



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"Я попросил наших коллег провести статистику. Я осудил ХАМАС 102 раза, 51 из них - в официальных выступлениях, остальные - на различных социальных платформах", - продолжил Гутерриш. "Так что правда, в конце концов, всегда побеждает".



В ответ на это Эрдан написал в социальной сети X: "Ответ генерального секретаря еще раз доказывает, что у него ноль честности. Его "осуждения" ХАМАСа - пустые слова по сравнению с его действиями".



"С 7 октября генеральный секретарь, по сути, оправдывает массовое убийство, говоря, что оно произошло не "в вакууме". Он сосредоточился только на том, чтобы оказать давление на Израиль, а не на ХАМАС. Он ни разу не потребовал признать ХАМАС террористической организацией", - продолжил Эрдан.



"Он отказался включить ХАМАС в список организаций, причастных к сексуальному насилию, даже после того, как это было доказано. Он созвал Совет

Безопасности ООН только ради жителей Газы, при этом полностью игнорируя Израиль и заложников. Его единственной целью было помочь ХАМАСу выжить в этой войне. Он рисует искаженную картину событий на местах, в том числе игнорируя масштабные гуманитарные усилия Израиля", - написал Эрдан.



"Антониу Гутерриш - пособник террора и должен уйти в отставку сегодня же!" - заключил посол Израиля.



