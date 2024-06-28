



Военное сотрудничество Индии и РФ вызвало тревогу у США

Госдеп США крайне обеспокоен военным и технологическим сотрудничеством между Индией с Россией.



Такое заявление сделал замглавы Госдепа Курт Кэмпбелл.



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"Я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы смягчить некоторые из этих взаимодействий, и мы выразили определенное беспокойство. Но в то же время мы уверены в Индии и доверяем ей, и стремимся развивать наше партнерство в области технологий в контексте этих различных связей", - сказал он.



По словам Кэмпбелла, Вашингтон честно сказал Индии, на что могут повлиять отношения с Россией в военном и технологическом контексте.



"В контексте нашего стратегического партнерства, я думаю, что важна наша способность обмениваться мнениями относительно сфер, где у нас иногда возникают разногласия, делать это с уважением и пытаться, где это возможно, сузить те сферы, где существуют разногласия", – пояснил он.