



Шри-Ланка требует компенсации за убитых и раненых в войне против Украины

Шри-Ланка потребовала компенсации за убитых и раненых граждан стран, которые пошли служить по контракту, чтобы воевать против Украины на стороне России.



Об этом сообщает посольство страны в Москве.



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Соответствующее предложение было выдвинуто во время встречи с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко и заместителем главы минобороны РФ Александром Фоминым.



Делегацию Шри-Ланки возглавил министр иностранных дел страны страны Тарака Баласури. Всреча состоялась в период с 26 по 27 июня. Делегация подняла вопрос о 17 погибших гражданах страны во время войны против Украины, а также о о тяжелом положении тех, с кем невозможно связаться.



Шри-Ланка предлагает создать совместный рабочий комитет, который будет регулярно встречаться для решения проблем служащих в армии РФ граждан.