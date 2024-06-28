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Шри-Ланка требует компенсации за убитых и раненых в войне против Украины
28.06.2024 15:50 Алина Груднева

Шри-Ланка требует компенсации за убитых и раненых в войне против Украины

Шри-Ланка потребовала компенсации за убитых и раненых граждан стран, которые пошли служить по контракту, чтобы воевать против Украины на стороне России.

Об этом сообщает посольство страны в Москве.

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Соответствующее предложение было выдвинуто во время встречи с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко и заместителем главы минобороны РФ Александром Фоминым.

Делегацию Шри-Ланки возглавил министр иностранных дел страны страны Тарака Баласури. Всреча состоялась в период с 26 по 27 июня. Делегация подняла вопрос о 17 погибших гражданах страны во время войны против Украины, а также о о тяжелом положении тех, с кем невозможно связаться.

Шри-Ланка предлагает создать совместный рабочий комитет, который будет регулярно встречаться для решения проблем служащих в армии РФ граждан. 

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