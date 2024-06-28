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СМИ: Байден не планирует сдаваться
28.06.2024 17:03 Алина Груднева

СМИ: Байден не планирует сдаваться

Нынешний президент США Джо Байден не планирует сдавать позиций и собирается участвовать в предстоящих выборах.

Об этом сообщает CNN.

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По словам источника, Байден  планирует следующем противостоянии перед выборами с Трампом.

Ранее стало известно, что он остался доволен дебатами с Дональдом Трампом несмотря на то, что его выступление подверглось широкой критике.

В свою очередь, обозреватель New York Times Томас Фридман, соратник президента США Джо Байдена, считает, что действующий президент должен быть заменен в качестве кандидата на ноябрьских выборах, что усугубляет неудачное выступление демократа в дебатах с Дональдом Трампом.


 

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