



СМИ: Байден не планирует сдаваться

Нынешний президент США Джо Байден не планирует сдавать позиций и собирается участвовать в предстоящих выборах.



Об этом сообщает CNN.



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По словам источника, Байден планирует следующем противостоянии перед выборами с Трампом.



Ранее стало известно, что он остался доволен дебатами с Дональдом Трампом несмотря на то, что его выступление подверглось широкой критике.



В свою очередь, обозреватель New York Times Томас Фридман, соратник президента США Джо Байдена, считает, что действующий президент должен быть заменен в качестве кандидата на ноябрьских выборах, что усугубляет неудачное выступление демократа в дебатах с Дональдом Трампом.





