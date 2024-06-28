



Насколько сложно будет демократам заменить Джо Байдена?

Нет никаких доказательств того, что Байден готов завершить свою кампанию, и демократам будет практически невозможно заменить его, если только он не решит уйти в сторону.



Замедление выступления президента США Джо Байдена на дебатах заставило некоторых членов его собственной партии задуматься в том, следует ли заменить его в избирательных бюллетенях до ноября.



Нет никаких доказательств того, что Байден готов завершить свою кампанию, и демократам будет практически невозможно заменить его, если только он не решит уйти сам.



Вот причины почему:



Делегаты связаны с Байденом



В каждом штате уже прошли президентские праймериз. Демократические правила требуют, чтобы делегаты, которые выбрали Байдена, по-прежнему обязаны поддерживать его на предстоящем национальном съезде партии, если он не скажет им, что покидает гонку.



Байден заявил, что у него нет планов делать это, сказав своим сторонникам в Атланте вскоре после того, как он покинул сцену дебатов: "Давайте продолжим".

Представитель предвыборного штаба Байдена Лорен Хитт высказалась еще яснее, заявив в пятницу: "Конечно, он не уйдет".



Съезды и их правила контролируются политическими партиями. Национальный комитет Демократической партии мог бы собраться до открытия съезда 19 августа и изменить порядок работы, но это маловероятно, пока Байден хочет продолжать добиваться переизбрания.



Действующие правила гласят: "Делегаты, избранные на национальный съезд, присягнувшие кандидату в президенты, должны с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал".



Может ли Камала Харрис заменить Байдена?



Вице-президент Камала Харрис является кандидатом на пост вице-президента Байдена, но это не значит, что она может заменить его в верхней части списка по умолчанию.



Байден также не может постановить, что она заменит его, если он внезапно решит выйти из гонки.



Национальный съезд Демократической партии пройдет в Чикаго, но партия объявила, что проведет виртуальную перекличку, чтобы официально выдвинуть кандидатуру Байдена, прежде чем начнется личное разбирательство. Точная дата переклички пока не назначена.



Если Байден решит отказаться от своей кампании по переизбранию, Харрис, скорее всего, присоединится к другим ведущим кандидатам от Демократической партии, стремящимся заменить его. Но это, вероятно, создаст сценарий, при котором она и другие в конечном итоге будут лоббировать на съезде делегации отдельных штатов с целью получения их поддержки.



Такого не случалось с демократами с 1960 года, когда Джон Ф. Кеннеди и Линдон Б. Джонсон боролись за голоса во время съезда Демократической партии в том году в Лос-Анджелесе.



А как насчет других потенциальных кандидатов от Демократической партии?



Помимо вице-президента, в число других, кто поддержал Байдена в 2024 году, одновременно питая собственные президентские амбиции в отношении будущих циклов, входят губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Иллинойса Дж. Б. Притцкер и представитель Калифорнии Ро Ханна.



Другие, кого Байден превзошел на президентских праймериз партии в 2020 году, также могут попробовать еще раз, в том числе сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, а также министр транспорта Пит Буттиджич.



Если Байден внезапно покинет гонку, консервативные группы предположили, что они подадут иски по всей стране, потенциально ставя под сомнение законность имени кандидата от Демократической партии в избирательных бюллетенях.



Но Элейн Камарк, старший научный сотрудник по исследованиям управления в Брукингском институте в Вашингтоне, написавшая книгу о процессе выдвижения кандидатов в президенты, а также являющаяся членом нормотворческого подразделения Национального комитета Демократической партии, сказала, что суды постоянно избегали политических праймериз, поскольку до тех пор, пока возглавляющие их партии не делали ничего, что противоречило бы другим конституционным правам, таким как подавление избирателей по расовому признаку.



"Конституционно ясно, что это находится в компетенции партии", — заявила Камарк в интервью перед дебатами.



"Выдвижение кандидатуры представителей политической партии — это дело самой политической партии".

