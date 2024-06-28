



Кандидат-реформатор в Иране: "нормализация со всеми странами, кроме Израиля"

Единственный реформатор, участвующий в сегодняшних президентских выборах в Иране, заявил журналистам после голосования: "Дай Бог, мы постараемся поддерживать дружеские отношения со всеми странами, кроме Израиля".



Замечание Масуда Пезешкиана, 69-летнего кардиохирурга, который стремится к возвращению к ядерному соглашению и улучшению отношений с Западом, прозвучало после того, как он столкнулся с плохо завуалированным предупреждением от Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи по поводу его связей с Соединенными Штатами.



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Этим комментарием Пезешкиан сигнализирует о своих усилиях по активизации тех, кто хочет большего взаимодействия с Западом после краха ядерной сделки страны с мировыми державами в 2015 году. Однако тесные связи с Западом, особенно с США, были бы анафемой для сторонников жесткой линии, с которыми он сталкивается.

