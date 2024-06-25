



Иордания обнаружила взрывчатку, предположительно связанную с действиями Ирана

Иорданские силы безопасности заявили, что обнаружили взрывчатку, спрятанную на коммерческом складе в промышленном районе к юго-востоку от столицы Аммана, которая, по словам источников в органах безопасности, является частью связанного с Ираном заговора по дестабилизации ключевого союзника США.



Власти утверждают, что взрывчатка, найденная в понедельник, была спрятана той же группой подозреваемых, которые хранили взрывчатку, обнаруженную в субботу в многолюдном жилом районе недалеко от военного аэропорта, используемого самолетами армии США.



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Власти, которые не сообщили, кто стоит за хранением боеприпасов и были ли произведены аресты, заявили, что раскроют подробности, как только завершат расследование.



За последний год Иордания заявила, что пресекла множество попыток контрабанды оружия, связанными с проиранскими ополченцами в Сирии, которые, по ее словам, пересекли ее границы с ракетными установками и взрывчаткой, добавив, что некоторые виды оружия удалось провезти незамеченными.

Иран отрицает, что стоит за такими попытками.



Источники в органах безопасности утверждают, что часть оружия направляется в Иудею и Самарию и добавляют, что арестовали несколько иорданцев, связанных с палестинскими террористами.

