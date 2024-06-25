



Бразилия депортировала члена ХАМАСа в Катар после предупреждения США

Бразилия депортировала палестинского араба и его семью после того, как федеральная полиция Бразилии была предупреждена Соединенными Штатами о том, что в южноамериканскую страну едет "боевик ХАМАСа", заявили бразильские власти в понедельник, сообщает Reuters.



Мужчина, которого назвали Муслимом Абуумаром, был задержан вместе со своей беременной женой, сыном и тещей, когда они въезжали в страну в минувшую пятницу в аэропорту Сан-Паулу в Гуарульосе. Через два дня их посадили на рейс Qatar Airways, возвращающийся в Доху, сообщили Reuters источники в полиции.



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"Запрос поступил от Государственного департамента США", - сказал старший офицер федеральной полиции. "Было доказано, что Абумар был тесно связан с ХАМАСом", - сказал он.



В субботу федеральный судья в Сан-Паулу остановил депортацию, чтобы запросить информацию у полиции, которая была предоставлена, и она одобрила депортацию Абумара и его семьи.



Судья Миленна да Кунья в своем решении, с которым ознакомилось агентство Reuters, заявила, что федеральная полиция Бразилии получила предупреждение от посольства США о том, что "боевик ХАМАСа Муслим Абуумар" прибудет в Бразилию из Куала-Лумпура.



Адвокат Абуумара утверждает, что семья была задержана полицией в аэропорту Гуарульос без ордера, и что они приехали навестить его брата, живущего в Бразилии.



Однако источники в бразильской полиции заявили, что Абуумар приехал не в гости, а чтобы остаться в Бразилии и стать представителем ХАМАСа.

