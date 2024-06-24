Новости » Происшествия
У побережья Греции потерпела крушение лодка с мигрантами
24.06.2024 22:30 Алина Груднева

У побережья Греции потерпела крушение лодка с мигрантами

В ночь на 24 июня в южной части Эгейского моря, недалеко от побережья Греции потерпела крушение лодка с мигрантами.

По данным информационного агентства AP, береговой охране удалось спасти 77 человек.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Обошлось без погибших и пропавших без вести. Лодка потерпела крушение между островами Аморгос и Астипалия.

В спасательной операции были задействованы три судна береговой охраны, а также четыре торговых судна и два небольших частных катера.

Всех спасенных доставили на остров Наксос. Там им предоставлено временное убежище.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы