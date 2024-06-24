



У побережья Греции потерпела крушение лодка с мигрантами

В ночь на 24 июня в южной части Эгейского моря, недалеко от побережья Греции потерпела крушение лодка с мигрантами.



По данным информационного агентства AP, береговой охране удалось спасти 77 человек.



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Обошлось без погибших и пропавших без вести. Лодка потерпела крушение между островами Аморгос и Астипалия.



В спасательной операции были задействованы три судна береговой охраны, а также четыре торговых судна и два небольших частных катера.



Всех спасенных доставили на остров Наксос. Там им предоставлено временное убежище.