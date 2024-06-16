



Итоги первого дня саммита мира по Украине

Мировые лидеры собрались в субботу, 15 июня, на швейцарском альпийском курорте, чтобы найти более широкий консенсус в отношении мирных предложений Украины на саммите, который избегает Китай и который Россия считает пустой тратой времени, продвигая издалека свои собственные конкурирующие планы прекращения огня.



В саммите приняли участие более 90 стран, но отсутствие Китая, в частности, ослабило надежды на то, что саммит покажет Россию в глобальной изоляции, в то время как недавние военные неудачи поставили Киев в затруднительное положение. Война в Газе между Израилем и ХАМАСом также отвлекла внимание мировой общественности от Украины.



На переговорах обсуждались более широкие проблемы, вызванные войной, такие как продовольственная и ядерная безопасность. Однако Турция и Саудовская Аравия, которые были выдвинуты в качестве хозяев еще одного подобного мероприятия, заявили, что для достижения значимого прогресса необходимо участие России.



Проект итоговой декларации саммита, с которым ознакомилось агентство Reuters, обвиняет Россию в "войне" в Украине в причинении "масштабных человеческих страданий и разрушений" и призывает уважать территориальную целостность Украины.



Документ, датированный 13 июня, также призывает вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией Киеву. Из проекта было удалено упоминание о российской "агрессии", а вместо него приведено слово "война".



Президент Украины Владимир Зеленский назвал участие в саммите успехом и предсказал "свершение истории".



"Сегодня день, когда мир начинает приближать справедливый мир", - сказал он лидерам, собравшимся за гигантским прямоугольным столом.



Президент США Джо Байден отправил представлять его интересы Камалу Харрис - решение, которое разгневало Киев.

Харрис объявила о выделении более 1,5 миллиарда долларов на энергетическую и гуманитарную помощь Украине, инфраструктура которой подвергается российским ударам с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.



Накануне саммита президент России Владимир Путин заявил, что Россия прекратит войну, если Киев согласится отказаться от своих амбиций в НАТО и передать четыре области, на которые претендует Москва. Эти условия, очевидно, отражали растущую уверенность Москвы в том, что ее силы одерживают верх.



Но они были быстро отвергнуты Украиной и ее союзниками.



"Он призывает к капитуляции", - сказала Харрис, добавив: "Пусть ничего об окончании этой войны не решается без Украины".



"Замораживание конфликта сегодня, когда иностранные войска оккупируют украинскую землю, не является ответом. Это рецепт для будущих агрессивных войн", - добавила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Китай заявил, что будет бойкотировать мероприятие после того, как Россия была исключена из процесса, а США предположили, что решение Пекина было принято по указке Москвы.



"Путин не заинтересован в подлинном мире", - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.



"Он развернул непрерывную дипломатическую кампанию против этого саммита, приказывая странам держаться подальше, и придумывая фальшивую историю о своей готовности к переговорам".



Избегая некоторых из самых сложных вопросов, канцлер Германии Олаф Шольц сравнил саммит с "маленьким растением, которое нужно поливать, ухаживать и деликатно заботиться", чтобы в дальнейшем получить результаты.



Однако такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Кения, отметили отсутствие России как препятствие.



"Я также должен отметить, что этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы другая сторона конфликта, Россия, присутствовала в зале", - сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.



Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что переговоры, заслуживающие доверия, потребуют "трудного компромисса".



Канцлер Австрии Карл Нехаммер увидел возможность начать формирование более широкого глобального консенсуса для давления на Россию.



"Мы словно находимся в западной эхо-камере. То есть: все страны Западной Европы, США, мы согласны с тем, что мы хотим, чтобы произошло с Украиной", - сказал Нехаммер. "Но одного этого недостаточно".



Призывы к России сесть за стол переговоров со временем будут только усиливаться, считает Боб Дин, старший научный сотрудник нидерландского аналитического центра Clingendael Institute.



"Есть риск, что если Украина будет ждать слишком долго, то в итоге могут появиться конкурирующие форматы. Она может потерять инициативу", - сказал Дин на форуме в кулуарах саммита.



Сторонники Украины отметили переговоры серией мероприятий в близлежащем городе Люцерн, чтобы привлечь внимание к гуманитарным последствиям войны.

