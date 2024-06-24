



Медсестра Ольга Меньших обличила Марию Захарову в том, что та “несет бред”

На первом заседании рассмотрения дела по существу прокурор Совунина озвучила, за какие конкретно публикации московской медсестре Ольге Меньших вменяется статья о “фейках” о российской армии.



Ольга Меньших — медсестра-анестезистка в московском хирургическом центре им. Пирогова.



Следствие считает, что 14 июля 2022 года Меньших опубликовала следующий пост во Вконтакте: “Захарова несет лютый бред на своем сраном брифинге, как ее земля только носит. Боже. Боже что она несет.... А в это время в Виннице Россия впервые обстреляла центр города, 12 погибших, десятки раненых”. Этими словами, по мнению обвинения, Меньших дискредитировала российскую армию и представителя МИД Марию Захарову.



Вслед за этим у Меньших обнаружили запись в соцсети от 31 марта 2023 года такого содержания: “Буча — небольшой город в киевской области — был освобожден от российских захватчиков 31 марта 2022 года, ровно через 5 недель после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. За пять недель оккупации в Буче погибло 458 мирных жителей, 419 были застрелены или умерли от пыток”.



В характеристике Меньших с места работы было указано, что она “неоднократно получала замечания от руководства из-за негативных высказываний о действующей власти”.



Суд установил следующий порядок процесса: исследование письменных материалов, допрос свидетелей, предоставление доказательств стороной защиты, допрос подсудимой. Судья Горохова отложила заседание на 12 июля — до вызова свидетелей.





