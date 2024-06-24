



Зеленский: Полторы тысячи километров для наших дронов уже не проблема

1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский

Зеленский: Полторы тысячи километров для наших дронов уже не проблема



Для дронов Службы безопасности Украины расстояние в полторы тысячи километров уже не проблема. Они поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время поздравления воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-летием основания ЦСО.



Зеленский отметил, что Центр специальных операций "А" - по праву одно из лучших боевых подразделений Украины.



"Ваши боевые результаты положительно повлияли на все стратегические сражения этой войны - от защиты Киева до очищения от врага пространства Черного моря, от боев на Харьковской и Донецкой областях до специальных операций в стратегической глубине вражеской территории", - сказал президент.



По его словам, "украинцы должны знать и быть благодарны воинам ЦСО "за минусование экономического потенциала России, работающего на войну - за удары по российской нефтепереработке".



"Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз государства-террориста. Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров не проблема. Вместе с успехами ГУР и наших Вооруженных сил это очень весомые результаты, приближающие справедливое для Украины окончание этой войны и обеспечивают реальную, ощутимую, болезненную ответственность России за все содеянное против Украины", - подчеркнул Зеленский.