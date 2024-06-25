



Вокруг Кейт Миддлтон разгоняют теорию заговора

В сети появилась новая теория заговора относительно болезни принцессы Уэльской Кэтрин.



По сообщениям таблоидов, поговаривают, будто Кейт Миддлтон на самом деле не больна раком.



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Комментируя появление принцессы на параде в честь дня рождения короля, пользователи предположили, будто Кейт "симулирует" заболевание, чтобы скрыть пластическую операцию, поскольку любое хирургическое вмешательство для изменения внешности в королевской семье запрещено по протоколу.



"Кейт, как утверждается во многих аккаунтах, в настоящее время не борется с раком и не проходит химиотерапию, а на самом деле придумывает все это, чтобы скрыть тот факт, что она сделала подтяжку лица", — пишет издание News.com.au.