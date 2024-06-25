



В Испании считают, что Грузии нужно дать шанс

Испания призывает сделать Грузии последнее предупреждение и дать ей шанс на исправление, прежде чем вводить европейские санкции из-за скандального закона об "иноагентах".



Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД в Люксембурге.



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"Мы собираемся дать шанс Грузии, ее правительству и народу, а также его перспективам в ЕС", – отметил он.



По словам Альбареса, он настаивает на необходимости сделать Грузии "последнее предупреждение.



"Будем надеяться, что Грузия вернется на путь, которого мы хотим, и мы понимаем, что и правительство, и народ Грузии хотят быть частью европейской семьи", – отметил он.



Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что Евросоюз может "закрыть свои двери" для Грузии, если власти страны не изменят свой курс.